Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mähroboter aus Garten gestohlen; Schneverdingen: Gymnastikmatte und Massageball bei Einbruch gestohlen; Bad Fallingbostel: Einbruch in Betrieb

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.09.2022 Nr. 1

18.09 / Mähroboter aus Garten gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche, in der Zeit zwischen dem 13. und 18. September, aus einem Garten an der Straße Im Wedden einen Mähroboter im Wert von rund 200 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 05162/9720.

20.09 / Gymnastikmatte und Massageball bei Einbruch gestohlen

Schneverdingen: In der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Dienstag drangen Unbekannte in eine Praxis an der Verdener Straße ein und entwendeten eine Gymnastikmatte und einen Massageball. Hinweise zum Geschehen sowie auf den Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

20.09 / Einbruch in Betrieb

Bad Fallingbostel: Unbekannte hebelten am späten Dienstagabend, zwischen 23.30 und 23.42 Uhr die automatische Eingangstür eines Betriebes an der Visselhöveder Straße auf und gelangten in den Verkaufsraum Offensichtlich wurde nichts entwendet. Der Schaden an der Tür wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

20.09 / Autoaufbrecher erneut am Werk

Bad Fallingbostel / Hodenhagen: Am Dienstagnachmittag, zwischen 13.55 und 14.30 Uhr warfen Unbekannte an der Heinrichstraße in Bad Fallingbostel die Dreieckscheibe eines Transporters ein und entwendeten einen Rucksack. Das Diebesgut konnte in der Nähe aufgefunden werden - Es fehlte eine Flasche Orangensaft. Zwischen 17.50 und 18.40 Uhr wurde an der Bahnhofstraße in Hodenhagen die hintere Scheibe der Fahrertür eines Audi A3 zerstört. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Wickeltasche mit Inhalt. Am späten Abend wurde die Beschädigung der hinteren linken Dreieckscheibe eines BMW gemeldet, der am Bahnhof in Bad Fallingbostel geparkt war. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugen der Taten werden gebeten, Kontakt zu den Polizeidienststellen in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 oder Schwarmstedt unter 05071/800350 aufzunehmen.

20.09 / Mülltonnenbrand

Schneverdingen: Aus unbekannter Ursache gerieten am Dienstag, gegen 18.00 Uhr drei Mülltonnen an einem Gebäude an der Langen Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt.

21.09 / Traktorgespann übersehen - schwer verletzt / Folgeunfälle mit einem Schwerverletzten

Soltau: Am Mittwochmorgen, gegen 05.25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Alte Zollstraße (K 48) / Celler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beteiligte schwer verletzt wurde. Die 42jährige Dorfmarkerin querte die Celler Straße und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten, von links herannahenden Traktor, der mit zwei Anhängern die Kreuzung passierte. Das komplette Fahrzeuggespann kippte auf die Seite und verlor die geladenen Kartoffeln. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 69jährige Fahrer des Traktorgespanns aus Gilmerdingen wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen mit zum Teil erheblichem Rückstau, in dem es zu zwei weiteren Verkehrsunfällen kam: Ein 17jähriger Motorradfahrer aus Walsrode fuhr gegen 07.30 Uhr auf der Straße Im Dorfe (K 48) auf einen Pkw auf, wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 54jährige Autofahrerin aus Soltau erlitt einen Schock. Bei einem weiteren Zusammenstoß zweier Pkw entstand lediglich Sachschaden. Die Sperrung der Kreuzung konnte nach erfolgter Bergung des Gespanns sowie der Ladung gegen 10.50 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell