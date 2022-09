Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, räuberischer Diebstahl; 2. Schneverdingen, Wohnungseinbruchdiebstahl; 3. Soltau, Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau, räuberischer Diebstahl

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:35 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Soltau, Am Alten Stadtgraben, zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter männlicher Täter verließ das Bekleidungsgeschäft mit einer Hose, ohne diese zuvor zu bezahlen. Der Diebstahl wurde durch eine Mitarbeiterin beobachtet, welche den Täter ansprach und festhielt. Dieser konnte sich jedoch losreißen und mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

2. Schneverdingen, Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitagabend gelangten Einbrecher in Schneverdingen, in der Schulstraße, gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus und entwendeten Elektronikartikel. Der Schaden wird auf rund 1.200,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

3. Soltau, Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Am Samstagmittag kam es auf der L 163, zwischen Mittelstendorf und Jettebruch, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Motorradfahrern.

Der 72-jährige Führer des Pkw befuhr die L 163 in Richtung Jettebruch und beabsichtigte auf der Fahrbahn ein Wendemanöver durchzuführen. Hierfür bog er nach links auf eine Zuwegung eines Feldwegs ab und übersah zwei entgegenkommende Motorradfahrer*innen, welche die L 163 in Richtung Mittelstendorf befuhren. Während der Motorradfahrer noch rechtzeitig ausweichen konnte, touchierte eine 54-jährige Frau aus Bad Fallingbostel mit ihrem Motorrad das Heck des Pkw und stieß im weiteren Verlauf mit dem Motorrad ihres vorausfahrenden Begleiters zusammen. Die Motorradfahrerin verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 59-jähriger Begleiter blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht. Der Gesamtschaden wird auf 4.000,- Euro geschätzt.

4. A 7/Walsrode, Verkehrsunfallflucht durch Lkw-Fahrer

Am Sonnabendnachmittag meldete eine Zeugin, dass sie gesehen habe, dass ein Lkw auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter dem Walsroder Dreieck, in die Schutzplanke gefahren sei. Durch die eingesetzten Beamt*innen wurde kurz darauf ein erheblicher Schaden an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt. Ein Verursacher war nicht vor Ort. Dieser konnte jedoch auf dem nächsten Parkplatz festgestellt werden. Hier hatte der 50-jährige Lkw-Fahrer gerade die losen Teile an seinem Sattelzug befestigt und wollte die Fahrt fortsetzen. Dies konnte verhindert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Sicherheitsleistung einbehalten.

5. A 7/Bispingen, gefälschter italienischer Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Bispingen, stellten die eingesetzten Beamt*innen am Sonnabendabend fest, dass der 29-jährige Beteiligte einen italienischen Führerschein vorlegte, der deutliche Fälschungsmerkmale aufwies. Eine Abfrage im europäischen Auskunftssystem bestätigte diesen Verdacht. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den 29-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm im Anschluss untersagt.

6. Dorfmark, Pkw entwendet

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde in Dorfmark ein grauer Pkw KIA Stinger (Bj.2018) entwendet. Hierbei handelt es sich um ein Sportwagenmodell, das auf der Außenstellfläche eines Autohauses in Dorfmark, an der Westendorfer Straße, ausgestellt war. Die Schadenshöhe beträgt etwa 37.000,- Euro. Es wurden vermutlich außerdem Kennzeichen entwendet, die anschließend an dem nicht zugelassenen Pkw angebracht wurden. Hinweise werden bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell