POL-OG: Kappelrodeck - Gerade nochmal gut gegangen, Warnhinweise

Rastatt (ots) - Einem bislang unbekannten Täter gelang es am frühen Sonntagmorgen die Handtasche einer 33-jährigen Frau zu entwenden. Gegen 5 Uhr habe der Mann auf dem Vorplatz einer Diskothek in der Woogseestraße die Tasche so gewaltvoll aus dem Arm der Dame gerissen, dass diese offenbar gestürzt sei. In der Handtasche sollen sich einige Wertgegenstände befunden haben. Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt haben ...

