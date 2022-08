POL-OG: Oberkirch - Brennende Strohballen

Gaggenau (ots) - Mehrere Ausgaben einer Zeitung fielen am Samstag in einem Zeitraum von etwa 02:00 Uhr bis 09:00 Uhr der Brandstiftung eines noch unbekannten Täters zum Opfer. Auf einer Sitzbank in der Nähe der K3737 wurde aus bisher ungeklärten Gründen ein Stapel einer Zeitung liegen gelassen, woraufhin mehrere Ausgaben herausgenommen und angezündet wurden. Das brennende Papier legte die unbekannte Person in einem ...

