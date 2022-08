Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Elchesheim-Illingen (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ertappten am Sonntagabend einen 45-jährgien Wohnmobilfahrer bei der Teilnahme am Straßenverkehr in einem alkoholisierten Zustand. Aufgrund eines Promille-Wertes von etwa 1,3 wurde dem Erwachsenen gegen 17 Uhr die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden diesem, im Beisein einer Familienangehörigen nach Belehrung über das Verbot des erneuten Führens eines Kraftfahrzeugs, wieder ausgehändigt. Gegen 20:50 Uhr meldete eine Zeugin jedoch einen Gewaltausbruch des Mannes in Form einer Beschädigung der Frontscheibe eines Pkw. Daraufhin soll der 45-Jährige mit seinem Wohnmobil davongefahren sein. Er konnte im Zuge einer Fahndung durch eine Streife auf einem Ackergelände angetroffen werden. Eine erneute Alkoholüberprüfung verlief wiederum positiv. Auf nachfolgende Belehrungen reagierte der Mann aggressiv und beleidigte die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungsstörunen wurde der Mann bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Er muss nun mit den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns rechnen.

