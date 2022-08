POL-OG: Hofstetten - Fahrradunfall

Baden-Baden (ots) - Motorprobleme haben einen 77-Jährigen am Samstagnachmittag auf einem Maisacker unweit des Modellflugplatzes Haueneberstein zu einer Notlandung gezwungen. Der erfahrene Pilot war mit seinem Ultraleichtflugzeug gegen 14:30 Uhr am Segelflugplatz in Baden-Baden, Oos gestartet. Nach rund einer Stunde bemerkte der Senior in einer Höhe von rund 300 Metern einen Leistungsabfall und entschied sich zu einer Außenlandung. Erhebliche Beschädigungen am Propeller ...

