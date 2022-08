Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Vorfahrt missachtet

Rheinmünster (ots)

Auf dem Verbindungsweg Hanfsee und Kriegersee kam es am frühen Sonntagnachmittag aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer einen Feldweg parallel zum Kriegersee in Richtung Rastatt. An einer Kreuzung missachtete er den Vorrang eines 49-jährigen Mercedesfahrers, welcher auf dem Verbindungsweg in Richtung Kriegersee unterwegs war. Hierdurch kam es zu einer Kollision, wodurch der 63-Jährige leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell