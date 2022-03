Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Wohnungseinbruch; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 18:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Großfeldstraße ein, indem sie ein im Erdgeschoss befindliches Fenster gewaltsam aufhebelten. Die Täter waren offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten mehrere Mobiltelefone und Armbanduhren in einem geschätzten Gesamtwert von rund 2000 Euro. An dem Fenster entstand nur geringfügig Sachschaden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell