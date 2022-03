POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unbekannte beschädigen Glaselement an Straßenbahnhaltestelle; Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) - Am Mittwochvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, kam es in einem Wohnanwesen in der Otto-Hahn-Straße zu einem Einbruch durch eine zuvor bettelnde, männliche Person. Der unbekannte und angeblich Notleidende begab sich zunächst außerhalb an den Zaun des Wohnanwesens und bat die dort wohnhafte ...

mehr