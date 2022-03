Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Mercedes-Fahrerin bringt Rollerfahrer zu Sturz und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Emmertsgrund (ots)

Bereits am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ging eine Mercedes-Fahrerin flüchtig, nachdem sie durch ihr Fahrverhalten einen 57-jährigen Rollerfahrer zu Sturz brachte. Der 57-Jährige soll mit seinem Roller die Otto-Hahn-Straße in Richtung Buchwaldweg unterwegs gewesen sein, als ihm in der Emmertsgrundpassage, Höhe Nr. 3, ein weißer Mercedes-Benz entgegenkam. Die Mercedes-Benz-Fahrerin sei, aus bislang ungeklärten Gründen, in den Gegenverkehr gekommen, wodurch der Rollerfahrer unweigerlich zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Durch die Ausweichbewegung stieß der 57-Jährige gegen den Bordstein, verlor so das Gleichgewicht und stürzte mitsamt Roller zu Boden. Bevor der 57-Jährige mitsamt Fahrzeug zum Stehen kam, rutschte er die Fahrbahn noch einige Meter entlang, wodurch er leicht, jeweils an der rechten Hand und dem Knie, verletzt wurde. Der unfallverursachende Mercedes fuhr indes unbeirrt weiter. Der Rollerfahrer begab sich zuletzt zum Polizeiposten Emmertsgrund und erstattete Anzeige. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 2.000,- EUR Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd begab sich hierauf nochmals zur Unfallaufnahme vor Ort. Das Revier bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Unfallfahrerin geben können, sich unter der Telefonnr. 0621/ 3418-0 zu melden.

