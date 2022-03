Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Dreister Trickbetrüger bittet um Geldspende und begeht anschließend Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, kam es in einem Wohnanwesen in der Otto-Hahn-Straße zu einem Einbruch durch eine zuvor bettelnde, männliche Person. Der unbekannte und angeblich Notleidende begab sich zunächst außerhalb an den Zaun des Wohnanwesens und bat die dort wohnhafte 80-Jährige um eine Geldspende. Als sich die 80-Jährige sodann in ihr Wohnanwesen begab, um etwas Geld zu holen, setzte der Unbekannte noch vor der Aushändigung des Geldes seinen Weg auf der Otto-Hahn-Straße fort. Die 80-Jährige nahm derweil ihre Gartenarbeit wieder auf, als sie und ihr gleichermaßen anwesender 80-jähriger Ehemann nach nur wenigen Minuten von dem "Bettler" erneut überrascht wurden. Das Rentnerpaar wurde Zeuge wie der Unbekannte aus ihrer Wohnung durch die Terrassentür kam und sich beim Anblick des Ehepaares fluchtartig in Richtung Gartenzaun am Waldrand begab. Dort überstieg er das Gartentor und flüchtete entlang des Waldrandes in Richtung Heidelberger Druckmaschinen, in die Albert-Einstein-Straße. Der Unbekannte hatte aus der Wohnung des Ehepaares zwei Geldbörsen mitsamt Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke entwendet. Der Schaden lässt sich aktuell nicht beziffern. Eine umgehend eingeleitete und durch mehrere Streifen durchgeführte Fahndung nach dem flüchtenden Einbrecher blieb ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Eine männliche, schlanke, ca. 30 Jahre alte, ca. 170 bis 175 cm große Person. Der Mann trug kurzes schwarzes Haar. Er war in einem schwarzen Blouson, dunklen Hosen gekleidet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Täter und/oder dessen weitere Fluchtrichtung machen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnr. 0621/174-4444 zu melden.

