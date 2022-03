Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ein Zeuge machte die Beschäftigten eines Discounters in Lauffen am Samstagnachmittag auf einen vermeintlichen Dieb aufmerksam. Der 28-Jährige hatte gegen 17 Uhr ein Küchengerät unter seiner Jacke versteckt und konnte durch den Hinweis des Mannes von den Mitarbeitern des Geschäfts, in der Straße Im Brühl ,nach dem Passieren der Kasse angesprochen und festgehalten werden. Der Mann wollte offensichtlich nicht bleiben, wehrte sich gegen das Festhalten durch zwei Angestellte und konnte daraufhin mit dem Diebesgut flüchten. Im Zuge der Fahndung wurde er in Tatortnähe durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Zeugen, einen Mann im Alter von circa 70 - 80 Jahren, der den Diebstahl beobachtet und dem Personal gemeldet hat, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

