Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Kfz

Werkzeug entwendet

Weeze (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26. Januar 2022) manipulierten unbekannte Täter am Türschloss zur Ladefläche eines VW Caddys herum, der auf einem Hof an der Straße Knappheide ab gestellt war. Nachdem sie sich Zugriff auf den Innenraum verschafft hatten, entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen und zwei Werkzeugkoffer. Noch auf dem Grundstück ließen sie die Koffer zurück und nahmen nur die enthaltenen Sägen mit. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

