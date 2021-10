Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Miehlen - Suche nach Person in mutmaßlich hilfloser Lage

Miehlen (ots)

Am Morgen des 11.10.2021 wurde der PI St. Goarshausen von einer Spaziergängerin eine mutmaßlich hilflose Person in oder in der Nähe eines Maisfeldes nahe des Industriegebietes Miehlen gemeldet. Die Person könne nicht genauer lokalisiert werden und reagiere nicht auf Zuruf. Nach kurzer Zeit sei die Stimme dann gar nicht mehr zu hören gewesen. Durch die PI St. Goarshausen wurden daraufhin eigene Kräfte zu der genannten Örtlichkeit entsandt. Da jedoch das Gebiet zu groß und dicht bewachsen war, wurde zunächst die Rettungshundestaffel des Rhein-Lahn-Kreises hinzugezogen. Kräfte der ortsansässigen Feuerwehren unterstützten den Einsatz. Später wurde der Einsatz noch durch den Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera begleitet. Letztlich konnte keine hilflose Person im genannten Bereich festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell