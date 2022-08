Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim, B3 - Motorradfahrerin verletzt

Kippenheim (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es am Sulzer Kreuz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 16-jährigen Yamaha-Fahrerin. Gegen 17:20 Uhr war die Jugendliche mit ihrem Zweirad auf der B3 von Kippenheim in Richtung Lahr unterwegs, als sie aufgrund einer roten Ampel anhalten musste. Ein hinter ihr fahrender 57-jähriger VW-Lenker bemerkte dies zu spät, woraufhin es trotz Ausweichmanöver zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Kollision zog sich die 16-Jährige Verletzungen zu, weshalb sie nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in das örtliche Klinikum gebracht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell