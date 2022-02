Polizei Mettmann

POL-ME: Renitenter Ladendieb auf Flucht gestellt - Velbert - 2202116

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochabend (23. Februar 2022) stellten Mitarbeiter eines Elektronikmarktes an der Friedrichstraße in Velbert einen flüchtigen Ladendieb trotz massiver Gegenwehr. Ein 34-jähriger Ladendetektiv wurde hierbei leicht verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 18:15 Uhr beobachtete ein 34-jähriger Ladendetektiv, wie ein Kunde zwei Fitnessuhren aus der Auslage nahm und in eine mitgeführte Tasche steckte. Als er den Kassenbereich verließ, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn der Detektiv an. Der Mann flüchtete mit der Ware aus den Verkaufsräumen und der 34-jährige Detektiv verfolgte den Ladendieb mitsamt einem weiteren Mitarbeiter.

Der Dieb floh in einen angrenzenden Discounter, wo er von den Ladendetektiven trotz massiver Gegenwehr gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden konnte.

Die Beamten stellten die über 300 Euro teuren Fitnessuhren sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls gegen den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 27-jährigen Heiligenhauser ein. Der 34-jährige Ladendetektiv, welcher durch die Gegenwehr des Heiligenhausers leicht verletzt worden war, begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell