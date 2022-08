Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, K3737 - Feuer gelegt, Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Mehrere Ausgaben einer Zeitung fielen am Samstag in einem Zeitraum von etwa 02:00 Uhr bis 09:00 Uhr der Brandstiftung eines noch unbekannten Täters zum Opfer. Auf einer Sitzbank in der Nähe der K3737 wurde aus bisher ungeklärten Gründen ein Stapel einer Zeitung liegen gelassen, woraufhin mehrere Ausgaben herausgenommen und angezündet wurden. Das brennende Papier legte die unbekannte Person in einem Grünstreifen entlang des Radwegs ab. Glücklicherweise entwickelte sich kein größerer Brand und so blieb auch das unmittelbar an den Grünstreifen angrenzende landwirtschaftliche Gebäude verschont. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist kein Sachschaden entstanden. Dennoch hätte diese unüberlegte Tat einen großen Brand und einen enormen Schaden nach sich ziehen können. Aus diesem Grund hoffen die Polizeibeamten nun auf Anhaltspunkte aus der Bevölkerung, um den Brandstifter zu finden. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder zu einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/xo

