Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegeunfall am Frankfurter Weg

Paderborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Frankfurter Wegs mit der Wollmarktstraße in Paderborn haben sich am Freitagvormittag zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Der 84-jährige Fahrer eines roten Nissan war gegen 11.50 Uhr auf der Barkhauser Straße unterwegs und wollte nach links auf den Frankfurter Weg abbiegen. Dabei fuhr er aus ungeklärter Ursache ungebremst in einen LKW, der an der Kreuzung auf der Linksabbiegespur des Frankfurter Wegs in Richtung Wollmarktstraße stand. Die beiden Insassen des Nissan wurden per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Straße für rund eine Stunde teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell