Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Täter zur Straftatenserie in Munster ermittelt - Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.09.2022 Nr. 2

16.09 / Täter zur Straftatenserie in Munster ermittelt - Abgabe der Akten an die Staatsanwaltschaft

Munster: Die monatelange intensive Ermittlungsarbeit der Polizei in Munster zu Straftaten im Stadtgebiet ist nun zum Abschluss gekommen: Die langanhaltende Tatserie mit Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und öffentlichen Einrichtungen, Diebstählen und Einbrüchen konnte durch die polizeiliche Ermittlungsarbeit beendet und aufgeklärt werden. Umfangreiche Vernehmungen haben maßgeblich zur Aufklärung der Tatserie beigetragen. Die Ermittlungen sind nunmehr abgeschlossen, die Vorgänge wurden an die Staatsanwaltschaft Lüneburg abgegeben.

Die Tatserie umfasst 150 Straftaten, die zwischen Ende 2021 und Juli 2022 im Stadtgebiet von Munster begangen wurden. Weitere gesonderte Straftaten dürften aus den Ermittlungen noch hervorgehen, unter anderem Sachbeschädigungen. Verantwortlich für diese Serie sind Jugendliche und ein Kind aus Munster, die in zum Teil unterschiedlicher Besetzung die Taten begangen haben.

Zur Serie zählt unter anderem der Einbruch bei der Firma Famila aus Juli 2022. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Durchsuchungen bei den Tatverdächtigen haben die gehegten Tatverdachtsmomente vollumfänglich bestätigt. Es konnten Teile des Stehlgutes sowie Täterbekleidung aufgefunden werden. Bei den Durchsuchungen wurden außerdem eine Vielzahl hochwertiger Fahrradteile aufgefunden. Der Geschädigte dieser Taten bezifferte den Verkaufswert der entwendeten Fahrradteile auf etwa 50.000 EUR (wir berichteten am 08.07.2022). Stefan Sengel, Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, zeigt sich sehr zufrieden. "Wenn man nicht jede Nacht damit rechnen muss, dass einem zum Beispiel das Auto demoliert wird, kann das nur gut sein. Glückwunsch an die Ermittler."

