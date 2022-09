Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220905 - 1025 Frankfurt-Bockenheim: Schwere räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(lo) Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Sonntagabend (04. September 2022) gegen 23.10 Uhr in einem Wettbüro in der Schloßstraße die beiden Angestellten (42 und 24 Jahre) mit einem Messer und verlangte die Herausgabe des in der Kasse befindlichen Bargelds. Er erbeutete einen Betrag in Höhe von ca. 1.160 Euro. Anschließend gelang es ihm in nordwestliche Richtung zu flüchten.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er war bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Applikationen, einer grauen Wollmütze, maskiert mit einem weißen medizinischen Mundschutz. Trug blaue Einweghandschuhe. Er führte eine blaue Einkaufstüte und ein Küchenmesser mit schwarzen Griff mit sich.

Eine Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen hierzu dauern an

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell