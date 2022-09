Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220904 - 1023 Frankfurt-Polizeipräsidium: Strahlender Sonnenschein und rund 12.500 Besucherinnen und Besucher beim hessischen Polizeisommer

Frankfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag war viel los an der Adickesallee: Bei spätsommerlichen Temperaturen und wolkenfreiem Himmel öffnete das Präsidium die Tore für alle Frankfurterinnen und Frankfurter - und alle, die Interesse an der Arbeit der Polizei hatten.

Die Resonanz war beeindruckend: Rund 12.500 Menschen fanden ihren Weg auf das polizeiliche Sommerfest.

An rund 60 Ständen informierten sie sich etwa über Einbruchsprävention, lauschten der Live-Band oder genossen die gebotenen, kulinarischen Köstlichkeiten.

Auch die Nachwuchsgewinnung hatte viel zu tun an diesem sonnigen Sonntag: Stundenlang führten die anwesenden Kolleginnen und Kollegen intensive Gespräche - mit jungen und jugendlichen, aber auch mit lebensälteren Personen, die sich für den Polizeiberuf interessieren.

Ein weiterer Publikumsmagnet des Tages war die sogenannte "Blaulichtmeile": Diverse Einsatzfahrzeuge zogen insbesondere die Kleinen magisch an - es wurde stundenlang Probe gesessen, gebannt auf das Blaulicht gestarrt und die Eindrücke auf Erinnerungsfotos verewigt.

Direkt neben den Fahrzeugen stieg die Spannung dann bei diversen Live-Vorführungen: Diensthunde-Staffel, BFE und SEK zeigten ihr Können - und standen Groß und Klein für Fragen und Fotos zur Verfügung.

Auch die "Präventionsmeile" zog viele Interessierte an: An über einem Dutzend Ständen informierten Polizei und Kooperationspartner zu Themen wie Opferschutz und Seniorenprävention.

Rege genutzt wurde auch die Möglichkeit der Fahrrad-Codierung, die zum ersten Mal in Kooperation mit dem Verein "Bürger und Polizei e. V." stattfand. Dabei wurden über 160 Räder eine persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Rahmen geprägt, um sie so vor Diebstahl zu schützen.

Dazu Polizeipräsident Stefan Müller sichtlich begeistert: "Es ist eine rundum gelungene Veranstaltung - und es ist schön zu sehen, wie viele Menschen Interesse an unserer Arbeit haben. Mein Dank gilt jeder einzelnen Kollegin und jedem einzelnen Kollegen, die zum Gelingen dieses schönen Fests beigetragen haben."

