Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220904 - 1020 Frankfurt-Bockenheim: Brand in der Kasernenstraße

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Samstag, den 03. September 2022, gegen 20.30 Uhr, zu einem Brand auf einem Gelände der Bahn in der Kasernenstraße.

Unterhalb einer Brücke gelagerte hölzerne Kabelspulen gerieten dabei in Vollbrand. Durch die enorme Hitzeentwicklung platze Beton von der Brückenkonstruktion. Inwieweit hierdurch die Brücke nachhaltig beschädigt wurde, ist derzeit nicht geklärt. Über den entstandenen Sachschaden lässt sich zurzeit ebenfalls noch keine Aussage treffen. Personen wurden durch die Flammen nicht verletzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75551599 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell