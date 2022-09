Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220904 - 1019 Frankfurt-Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 03. September 2022, gegen 09.25 Uhr, befuhr ein Mercedes die Parallelfahrbahn der Theodor-Heuss-Allee in stadtauswärtiger Richtung. Als der 58-jährige Fahrer eines Renault von der Galvanistraße her auf die Parallelfahrbahn einbog, kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden die drei Fahrzeuginsassen des Mercedes, eine 18-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 25 und 24 Jahren, leicht verletzt.

Der 58-jährige Fahrer des Renault sowie die 45-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Das fünfjährige Mädchen aus dem Renault wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Wer den Mercedes steuerte ist zurzeit noch unklar und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 45.000 EUR belaufen.

