POL-F: 220902 - 1016 Frankfurt-Fechenheim: Nachtrag zur Meldung Nummer 220818-0931 - Raub einer Halskette

(fue) Wie bereits am 18. August 2022 berichtet, wurden einer 86-jährigen Frau am Mittwoch, den 17. August 2022, gegen 13.50 Uhr, in der Dieburger Straße die Halskette und das Armband entrissen.

Wie die Ermittlungen zeigten, wurde die Tat durch eine Sicherheitskamera aufgezeichnet. Darauf waren die beiden Tatverdächtigen, aber auch deren auffällige Kleidung zu erkennen. Eben diese Kleidung führte dann am 27. August 2022 im Bahnhofsviertel zur Festnahme des ersten Beschuldigten, eines 26-jährigen Mannes. Die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen, eines 27-Jährigen, erfolgte dann am gleichen Tag. Das Raubgut konnte nicht wieder aufgefunden werden.

Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ U-Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten. Ob die beiden Männer für weitere gleichgelagerte Straftaten verantwortlich sind, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

