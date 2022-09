Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220902 - 1015 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Nachtrag zur Meldung Nummer 220815-0915 Erneut abgebrochene Bierflasche benutzt

Frankfurt (ots)

(fue) Wie den Medien bereits bekannt, wurde am Sonntag, den 14. August 2022, gegen 08.30 Uhr, ein 21-jähriger Mann durch einen zunächst unbekannten Täter mittels einer abgebrochenen Glasflasche verletzt.

Der Täter flüchtete, der Verletzte kam zunächst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Umfangreiche Ermittlungen der hiesigen Kriminalpolizei führten zu einem Tatverdacht gegen einen 27-jährigen Mann. Das Amtsgericht Frankfurt erließ gegen ihn am 29. August 2022 einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchtem Totschlag. Der 27-Jährige konnte dann am 31. August 2022 an seinem Arbeitsplatz in Mainz festgenommen und in das Zentrale Polizeigewahrsam in Frankfurt eingeliefert werden. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

