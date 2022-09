Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220901 - 1013 Frankfurt-Enkheim: Zeugenaufruf nach schweren Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(lo) Am heutigen Donnerstag (01. September 2022) in der Zeit von 01:10 Uhr - 01:20 Uhr ereignete sich Am Erlenbruch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 01:15 Uhr fand ein Autofahrer den 62-jährigen Geschädigten auf der Fahrbahn "Am Erlenbruch", in Richtung Osten, regungslos liegend vor. Der 62-Jährige wies schwere Bein- und Unterleibverletzungen auf. Er kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Eine Zeugin konnte mitteilen, dass sie zum besagten Zeitraum einen lauten Knall in Richtung Unfallort gehört habe. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

