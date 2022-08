Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Langenfeld - Fünf Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf

Freitag, 26. August 2022, 02:58 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu heute auf der A 3 bei Langenfeld wurden fünf Menschen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 19-jähriger Mann aus Herdecke mit seinem Transporter (Fiat Ducato) auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim. In Höhe der Anschlussstelle Langenfeld-Wiescheid prallte er aus noch ungeklärter Ursache gegen den Pkw (Daimler) einer niederländischen Familie. Aufgrund der Kollision schleuderte der Daimler über die rechtsseitige Schutzplanke und kam in der angrenzenden Böschung, circa fünf Meter unter Fahrbahnniveau, zum Stehen. Alle fünf Insassen (10, 18, 20, 43, 45 Jahre alt) konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie kamen schwer verletzt in eine Klinik. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn Arnheim für circa zwei Stunden gesperrt. Das längste Stauausmaß betrug etwa 3000 Meter.

