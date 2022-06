Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweiradfahrer im Fokus

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Innenstadt verstärkt Zweiradfahrer kontrolliert. Viermal beanstandeten die Ordnungshüter Fahrradfahrer, weil sie verbotswidrig durch die Fußgängerzone fuhren. Ein Fahrer eines E-Scooters war aufgefallen, weil er auf dem Gehweg, statt auf der Straße fuhr. Zwei Elektrorollerfahrer erwartet nicht nur teures Bußgeld, weil sie unter dem Einfluss von Rauschgift ihr Vehikel steuerten, sie müssen auch mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzusetzen. |erf

