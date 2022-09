Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220902 - 1014 Frankfurt-Nordend: Nachtrag zur Polizeimeldung 220901 - 1012

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag, den 01. September 2022, kam es zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte im Polizeigewahrsam. Hierbei wurden vier Polizeibeamte verletzt. Der 32-jährige Beschuldigte sollte am Donnerstag gegen 13:20 Uhr dem Haftrichter vorgeführt werden, nachdem er, wie bereits berichtet, versuchte hatte, einen Hund zu stehlen und sich Zutritt zur Polizeiliegenschaft in der Marie-Curie-Straße verschaffen wollte. Bereits bei dem Zutrittsversuch leistete der Täter starken körperlichen Widerstand, worauf er zunächst in das Polizeigewahrsam eingeliefert wurde. Als dem 32-Jährigen die Handfesseln für den Transport zum Amtsgericht angelegt werden sollten, setzte er unvermittelt zu einem Kopfstoß gegen einen Beamten an und traf diesem am Kopf. Danach schlug er mit seiner Faust in das Gesicht eines zweiten Polizisten, kratze ihn im Gesicht und trat ihm mehrfach gegen das Schienbein. Einen dritten Beamten kratzte er ebenfalls im Gesicht. Nachdem es die Beamten, unter großer körperlicher Anstrengung, geschafft hatten, den Täter zu Boden zu bringen, kratze er erneut einen von ihnen im Gesicht und trat mehrfach in Richtung der Polizisten. Dabei traf er einen der Beamten am Kopf. Die Beamten erlitten durch den heftigen Angriff blutende Kratzwunden im Gesicht, im Brustbereich und Abschürfungen am Schienbein.

