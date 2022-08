Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Haßloch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntagabend gegen 19:05 Uhr in der Ohliggasse in Haßloch. Ein 54-jähriger Mann aus Meckenheim verirrte sich mit seinem PKW in die dortige Baustelle/Sackgasse. Beim Rückwärtsfahren streifte er ein Verkehrsschild und fuhr gegen eine Hauswand. Nachdem er das Verkehrsschild wieder aufgestellt hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Mann zuhause angetroffen werden. Bei der Kontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,77 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell