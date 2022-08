Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Körperverletzung zwischen Verkehrsteilnehmer

Friedelsheim (ots)

Am Samstag, dem 20.08.2022 gegen 17.45 Uhr kam es in Friedelsheim in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmer. Vorausgegangen war der Auseinandersetzung, dass ein 27-jähriger Fußgänger seinen Roller auf der Straße geschoben habe, wodurch ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw nicht vorbeifahren konnte. Erst nach mehrfachen Zurufen setzte der Fußgänger mit seinem Roller den Weg auf dem Gehweg fort. Dort habe dieser jedoch eine unbeteiligte Frau angesprochen. Auch hier rief der Fahrzeugführer dem Fußgänger zu, dass er diese Frau in Ruhe lassen solle. Infolgedessen sei der Fußgänger auf das Fahrzeug zugelaufen und habe auf den Fahrer mehrfach eingeschlagen. Der Fahrzeugführer erlitt hierdurch mehrere Verletzungen. Nur durch mehrere Zeugen, die Zivilcourage zeigten, konnte der Angriff des Fußgängers gestoppt werden. Zudem stellte sich heraus, dass der Fußgänger alkoholisiert war. Dementsprechend wurde der Rollerschlüssel, zur Verhinderung einer möglichen Fahrt, sichergestellt. Gegen den Fußgänger wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung ermittelt.

