POL-PDNW: Verkehrskontrollen rund um das Asselheimer Weinfest

Tiefenthal (ots) - In der Nacht vom 18.08. auf den 19.08.2022 ereignete sich in der Hauptstraße in Tiefenthal eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer stieß hier mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen gegen einen auf dem Bürgersteig befindlichen Laternenmast, verursachte an diesem Sachschaden und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Auf Grund der Spurenlage vor Ort wird davon ...

mehr