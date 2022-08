Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Tiefenthal (ots)

In der Nacht vom 18.08. auf den 19.08.2022 ereignete sich in der Hauptstraße in Tiefenthal eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer stieß hier mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen gegen einen auf dem Bürgersteig befindlichen Laternenmast, verursachte an diesem Sachschaden und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Auf Grund der Spurenlage vor Ort wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen VW Tiguan handelt, an welchem das Rücklicht beschädigt sein dürfte. Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

