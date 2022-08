POL-PDNW: PKW unter Drogeneinfluss geführt

Bockenheim (ots) - Am 18.08.2022, 15:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Fahrer eines e-Scooter auf dem Geh-und Fahrradweg, parallel der B 271 zwischen Grünstadt und Bockenheim, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Der Fahrer gab an in der Vergangenheit Amphetamin konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv. Dem ...

mehr