POL-PDNW: Alkoholisiert und ohne Führerschein...

...war am 19.08.2022 um 00:25 Uhr ein 38-Jähriger aus Mannheim mit einem PKW in der Talstraße in Neustadt/W. unterwegs, als er durch eine Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der PKW-Fahrer fiel zuvor wegen seiner unsicheren Fahrweise den eingesetzten Beamten auf. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mannheimer nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Mann musste den PKW stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Da der 38-Jährige den Fahrzeugschlüssel des ihm nicht gehörenden PKW zudem unberechtigt an sich nahm, muss dieser sich neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen der Trunkenheitsfahrt, auch wegen des Unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges strafrechtlich verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

