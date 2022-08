POL-PDNW: Versuchter Handtaschenraub

Weisenheim am Berg (ots) - Zwischen dem 01.08.2022 und dem 15.08.2022 wurde eine Weinbergshütte in der Verlängerung des Dackenheimer Wegs mit Farbe besprüht. Durch die Schmierereien an den Mauern der Hütte entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

