Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 17.08.2022, gegen 23:45 Uhr, sollte die 27-jährige Fahrerin eines Opel Corsa in der Gaustraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriff die Frau zunächst fußläufig die Flucht, konnte aber bereits nach wenigen Metern durch die kontrollierenden Beamten eingeholt werden. Im weiteren Verlauf wurden bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt und in einer mitgeführten Tasche konnte eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

