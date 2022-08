POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

...befuhr am 17.08.2022 um 19:38 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter die Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W., als er durch eine Streifenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Heranwachsenden aus Neustadt/W. konnten nämlich drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb diesem in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Neustadter bereits zum zweiten Mal negativ mit seinem E-Scooter aufgefallen ist, wurde dieser mit dem Ziel der Einziehung/ Verwertung sichergestellt. Der 16-Jährige muss sich nun in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell