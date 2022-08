POL-PDNW: Hoher Schaden durch Diebstahl von Kupferkabel

Bad Dürkheim (ots) - An einem in der Burgstraße geparkten BMW Mini wurde zwischen dem 14.08.2022 und dem 16.08.2022 der rechte Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an ...

