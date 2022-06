Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Krumme Dinger bei der Bank": Betrüger erbeuten Goldbarren von hohem Wert

Plettenberg (ots)

Eine 66-jähriger Plettenberger ist auf falsche Polizei hereingefallen. Die Betrüger erzählten ihm über Tage eine bis ins Letzte ausgeklügelte Lügengeschichte.

Das Ganze begann wie immer: Die Betrüger geben sich als Kriminalbeamte aus und erzählen am Telefon etwas über festgenommene rumänische Einbrecher. Natürlich wird ein Zettel mit der Adresse des Seniors gefunden. Diesmal erzählen die Täter sogar etwas von einem "äußerst scharfen Luftbild" seines Hauses. Das sei vermutlich von einer Drohne aus aufgenommen worden. Die angeblichen Ermittler vereinbaren, jeden Morgen und jeden Abend mit dem Senior zu telefonieren. So bekommen die Betrüger heraus, bei welcher Bank der Mann seine Konten hat. Im nächsten Schritt behaupten die Täter, bei der Bank gingen "krumme Dinge" vor. Deshalb raten sie ihm, sein Geld in Goldbarren zu investieren. Das Opfer bestellt die Barren bei bei seiner Bank. Die Täter spielen ihm anschließend sogar einen angeblichen "Mitschnitt" seines Gesprächs mit der Bank vor. Darin ist zu hören, wie sich vermeintlich im Hintergrund zwei Männer darüber unterhalten, wie sie dem Senior die Goldbarren stehlen können. Das soll als Beleg dienen, dass die Banker "krumme Dinge" vorhaben. Später behaupten die Täter, dass sein Gold gegen unechtes Gold ausgetauscht würde. Also holt der Senior das wertvolle Metall zu sich nach Hause. "Zwecks Überprüfung" holt die falsche Polizei die Barren dort ab.

Nach der Übergabe am Freitag bricht die kontinuierliche Kommunikation abrupt ab. Das Opfer wählte alle möglichen Nummern seiner angeblichen Ansprechpartner bei der "Polizei". Alle Anrufe gehen ins Leere - bis auf den bei der richtigen Polizei. Die muss dem Mann mitteilen, dass er von richtigen Betrügern bestohlen wurde.

Der Abholer dürfte zwischen 22 und 25 Jahre alt sein. Er wirkte schlank, hatte blondes Haar, trug ein braunes Sweatshirt und eine blaue Jeans. Er sprach einwandfrei Hochdeutsch. Sein Haupt-Gesprächspartner am Telefon hatte einen kölschen Einschlag. (cris)

