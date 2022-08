POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Wattenheim/Carlsberg (ots) - Am 16.08.2022, 18:05 Uhr wurde ein Flächenbrand (20x20m) am Waldparkplatz "Am Wegweiser" gemeldet. Der Parkplatz befindet sich zwischen Watteheim und Carlsberg. Durch die Feuerwehren Wattenheim und Carlsberg konnte der Brand gelöscht werden. Ursächlich dürfte die extreme Trockenheit der letzten Wochen gewesen sein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 ...

mehr