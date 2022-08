Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt und als Täter eines Betrugsdeliktes entlarvt

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, 16.08.2022 gegen 09:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooter im Bereich der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Des Weiteren konnte der 17-jährige Fahrer im Rahmen der Anzeigenaufnahme, aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen, von den eingesetzten Beamten zweifelsfrei als Täter mehrerer Betrugsdelikte identifiziert werden. Zuvor hat dieser eine EC-Karte rechtswidrig erlangt und diese auch umfangreich eingesetzt. Aufgrund dessen muss er mit weiteren Konsequenzen rechnen.

