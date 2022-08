Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht und zu schnell in den Feierabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.08.2022 um 17:00 Uhr wurde ein 27-Jähriger aus Neustadt mit seinem E-Scooter in der Pulverturmstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Zu diesem Umstand kam hinzu, dass der E-Scooter des Mannes eine Geschwindigkeit von über 20 km/h erreichen konnte. E-Scooter dürfen laut Gesetz maximal eine Geschwindigkeit von 20 km/h vorweisen. Der E-Scooter wurde daher sichergestellt. Den 27-Jährigen erwarten neben mehreren Strafanzeigen auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

