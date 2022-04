Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Zeugen nach Unfall gesucht

Achern (ots)

Zu einem nicht ganz alltäglichen Unfall kam es am Mittwoch auf der Allerheiligenstraße, in dessen Folgen die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nun auf der Suche nach dem Verursacher sind. Ein 23 Jahre alter Radfahrer war dort gegen 14:30 Uhr unterwegs, als er von einem unbekannten Autofahrer überholt wurde. Dieser soll während des Überholvorganges die Hupe betätigt haben, wodurch sich der Radler erschrak und stürzte. Offenbar, so die ersten Erkenntnisse der ermittelnden Beamten, soll das Hupen nicht dem Radfahrer sondern möglicherweise einem Passanten gegolten haben. Dieser Passant, andere Zeugen aber auch der vermeintliche Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.

