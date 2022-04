Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3:40 Uhr kam es im Bereich eines Holzschopfes in der Kirchstraße, beim Feuerwehrhaus Grafenhausen, zu einem Brandausbruch. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge, der auf dem Weg zur Arbeit war, entdeckte das Feuer, so dass der an das Gerätehaus angebaute Schuppen durch die verständigten Wehrleute der Feuerwehr Grafenhausen schnell gelöscht werden konnte. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 25.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer, 0781 21-2820. /ag

