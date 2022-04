Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall verursacht und geflüchtet

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag zu etwa 6.000 Euro Sachschaden geführt. Gegen 14:30 Uhr fuhr ein Kia-Fahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Sofienstraße in den Kreuzungsbereich Sofienstraße/Goethestraße ein und nahm einer von rechts auf der Goethestraße in Fahrtrichtung Rammersweierstraße fahrenden 41-jährigen BMW-Fahrerin die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch in der Folge zügig von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei der Kollision verlor er jedoch sein vorderes Kennzeichen. Die Autofahrerin sowie ein mitfahrendes 2-jähriges Kind blieben glücklicherweise unverletzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

