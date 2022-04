POL-OG: Schuttertal - Opferstöcke aufgebrochen

Oberkirch (ots) - Am Montag soll es in Oberkich-Nußbach in der Straße Am Sperrain zu einem verdächtigen Vorfall gekommen sein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei hierbei ein 6-jähriges Mädchen aus einem Auto heraus von einem Mann und einer Frau angesprochen worden. Den Wortlaut konnte das Mädchen nicht verstehen da es sofort wegrannte. Die Beamten des Polizeiposten Oberkirch haben die Ermittlungen ...

