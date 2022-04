Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verantwortungslos

Lahr (ots)

Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend mit über zwei Promille hinter dem Steuer seines Mercedes gesessen und hat mit seiner gefährlichen Fahrweise nicht nur einen anderen Verkehrsteilnehmer zu einem Ausweichmanöver gezwungen, sondern überdies zwei in seinem Wagen mitfahrende Kinder gefährdet. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mittvierziger gegen 21:10 Uhr das Rotlicht einer Ampel in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße missachtet, womit er einen entgegenkommenden Ford-Lenker in die Bredouille brachte, auf einen noch gesperrten Straßenabschnitt auszuweichen, um eine drohende Kollision zu vermeiden. Der Kuga-Fahrer hat sich hierbei einen noch nicht bezifferbaren Schaden am Unterboden seines Fahrzeugs eingehandelt. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr machte bei der Aufnahme des Sachverhalts die schockierende Feststellung, dass die mitfahrenden Kinder im Mercedes ohne jegliche Sicherung transportiert wurden. Während die Kinder in die Obhut ihrer Mutter übergeben wurden, führte der Weg des 45-Jährigen zur Erhebung einer Blutprobe zu einem Arzt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

