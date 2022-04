Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Motorradfahrer verletzt

Bühl (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw am Mittwochnachmittag musste der Zweiradfahrer durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen 15:30 Uhr soll die Fahrerin eines Pkw aus der Kappelkellerstraße in die Bühltertalstraße eingefahren sein und dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben. Durch den folgenden Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich ersten Erkenntnissen zu Folge leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Weil ein Angehöriger des Zweiradfahrers die Unfallaufnahme störte, einem Platzverweis nicht nachkam und auch die mutmaßliche Unfallverursacherin beleidigte, sieht dieser einer Strafanzeige entgegen.

/rs

