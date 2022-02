Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationen in der Landeshauptstadt - Weitestgehend störungsfreie Verläufe - Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich

Düsseldorf (ots)

Friedlich und weitestgehend störungsfrei verliefen am heutigen Samstag die angemeldeten Demonstrationen im Stadtgebiet. Die Polizei schützte mit einer Vielzahl an Kräften die jeweiligen Versammlungen. Während zweier Aufzüge kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich.

Ab circa 15:50 Uhr setzte sich der erste Aufzug nach einer Auftaktkundgebung mit mehreren Redebeiträgen vom Corneliusplatz in Richtung Oberbilk in Bewegung. In der Spitze nahmen bis zu 900 Menschen teil. Der Zielort Oberbilker Markt wurde gegen 17:20 Uhr erreicht und die Versammlung um 17:50 Uhr beendet.

Ab circa 16:10 Uhr startete ein weiterer Aufzug vom Johannes-Rau-Platz. Rund 4.600 Menschen bewegten sich hierbei durch mehrere innerstädtische Stadtbezirke zurück Richtung Startpunkt. Der Leiter erklärte die Versammlung um 19:40 Uhr für beendet. Verstöße gegen die Corona-Schutz-Verordnung während der Demonstration wurden durch Mitarbeitende des Ordnungsamts und der Polizei geahndet. Dabei kam es vereinzelt zu Widerstandshandlungen und weiteren strafrechtlich relevanten Sachverhalten. Insgesamt mussten acht Strafverfahren eingeleitet werden. Entlang des Aufzugweges kam es streckenweise zu angemeldeten Protestaktionen von Meinungsgegnern.

Auch die weiteren Versammlungen im Stadtgebiet in Form von Kundgebungen verliefen ohne besondere Zwischenfälle.

